PUBBLICITÀ
HomeCronacaLatitante dopo il cavallo di ritorno a Casavatore, si consegna in carcere
CronacaCronaca locale

Latitante dopo il cavallo di ritorno a Casavatore, si consegna in carcere

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Latitante dopo il cavallo di ritorno a Casavatore, si consegna in carcere
Latitante dopo il cavallo di ritorno a Casavatore, si consegna in carcere
PUBBLICITÀ

Latitanza finita per Tony Todorovic, colpito da decreto di latitanza emesso lo scorso maggio dalla Procura di Napoli Nord, a seguito della sottrazione volontaria all’esecuzione della custodia cautelare in carcere.

Infatti, a seguito dell’arresto in flagranza di reato dei minori M.C. e M.M. per tentata estorsione aggravata, resistenza e ricettazione nell’ambito di un cosiddetto “cavallo di ritorno” per la restituzione di un’automobile rubata al legittimo proprietario a Casavatore, gli uomini del Commissariato di Secondigliano — guidato dal Vice Questore Aggiunto Tommaso Pintauro — avevano accertato il concorso nei reati del maggiorenne Todorovic, riuscito all’epoca a sottrarsi all’arresto.

PUBBLICITÀ

Le indagini avevano quindi consentito all’autorità giudiziaria di emettere una misura di custodia cautelare in carcerenei confronti dell’uomo, che però si era reso irreperibile.

Le ricerche del latitante non sono mai state interrotte, estendendosi anche alle regioni del Lazio e dell’Emilia-Romagna, fino a quando l’uomo ha deciso di costituirsi presso il carcere di Velletri due giorni fa.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati