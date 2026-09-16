Picchia la moglie perché voleva un figlio maschio, scatta l’arresto

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Era stato condannato a 3 anni e 9 mesi oltre a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per maltrattamenti alla moglie e alla figlia di soli 9 anni. Ora per un 51enne di origine indiana – residente a Castelnovo Sotto, nella Bassa Reggiana – la sentenza è diventata definitiva ed è stato portato in carcere. I fatti contestati risalgono ad un periodo tra il luglio 2018 e l’aprile 2023 coi carabinieri che hanno documentato una serie di episodi violenti.

Minacce e insulti alla donna

Stando a quanto ricostruito, l’uomo era spesso ubriaco, accusava la moglie di avere un amante e insultava la figlia perché avrebbe voluto un maschio. Inoltre, in diverse occasioni le ha aggredite lanciandole contro sedie, mattarelli e vari oggetti. Fino al più grave degli episodi nell’aprile 2023 quando ha sferrato una sberla alla donna, puntandole un coltello alla gola.

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Per cercare di allontanarlo, lei ha afferrato la lama recidendosi i tendini della mano destra, riportando ferite per una prognosi di tre mesi. Sempre in quell’occasione, la figlia piccola, cercando di difendere la madre, è stata spinta contro il frigorifero e colpita con uno schiaffo. Entrambe le vittime – ora in una struttura protetta – sono riuscite a fuggire dall’abitazione, scappando da un vicino di casa che ha poi allertato le forze dell’ordine.