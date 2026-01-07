PUBBLICITÀ

Appuntamento a stasera, alle 18:30, per il match della 19esima giornata di Serie A tra Napoli e Verona. Per l’occasione, Fuorigrotta si prepara ad un match “blindato”.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico, infatti, gli occhi saranno tutti diretti verso Piazzale Tecchio.

Fuorigrotta blindata in vista di Napoli-Verona, chiusa l’uscita della Tangenziale

La gara infatti è considerata ad alto rischio, tanto che le zone antistanti lo stadio Diego Armando Maradona saranno blindate. E non solo. “Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:45″, si legge in una nota di Palazzo Salerno “e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano”.

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.

Massima attenzione anche al possibile arrivo di ultras veronesi a Napoli, da sempre in pessimi rapporti con quelli del Napoli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, aveva già disposto per questo motivo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona, sempre sulla base di un provvedimento del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.