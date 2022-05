L’eccellenza della sanità campana, dalla Francia a Napoli per il trapianto salvavita

Al Policlinico Federico II è stata sperimentata per la prima volta al sud Italia la ‘machine perfusion‘ per un trapianto di rene. A ricevere il primo trapianto del Sud Italia è stata una donna napoletana temporaneamente residente in Francia per lavoro.

Il nuovo “acquisto” del Policlinico

Il Policlinico Federico II ha specificato come la tecnica applicata sia nuova tra le sedi ospedaliere del sud Italia. Il Policlinico si dice in prima linea per la modernizzazione e lo sviluppo di tecniche nuove. Ha infatti dichiarato di aver destinato 10 milioni di euro per l’acquisto di nuove tecnologie. Soldi appartenenti ad un stanziamento regionale che ha reso possibile l’investimento. Il Policlinico si propone così di rilanciare la delicata operazione del trapianto di rene.

Il primo caso che ha potuto giovare della capacità tecnica del moderno macchinario è quello di una ragazza napoletana, tornata nella sua città dalla Francia. La giovane infatti vive nel paese della Senna per motivi di lavoro, ma fortunatamente ha potuto affidarsi alle mani sapienti dei medici “compaesani” per ricevere il delicato intervento. La donna, a causa della sua patologia, era ormai quasi convinta di dover convivere per il resto della vita con un percorso di dialisi. Fortunatamente però i medici del Policlinico hanno fatto rinascere la donna.

Il trapianto con la ‘machine perfusion’

La presenza della ‘machine perfusion‘ tra i nuovi strumenti presenti nell’equipe del Policlinico ha dato la possibilità alla ragazza di rinascere. La macchina a profusione consente, per l’appunto, la profusione continua degli organi, in modo che l’organo venga conservato e nell’eventualità valutato nella funzionalità. L’ultimo acquisto del Policlinico ha quindi permesso ai dottori di effettuare un trapianto di rene prelevato il giorno prima e conservato all’interno della macchina, nell’attesa che la ricevente venisse preparata.