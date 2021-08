Lello accoltellato a Napoli, fermato il cognato pizzaiolo dopo l'omicidio

Ieri la polizia ha condotto un fermo dopo l’omicidio di Lello Guida, grave episodio avvenuto nel Rione Traiano. Il provvedimento è stato emesso a carico di Luciano Divano, titolare della pizzeria ‘I tre Monelli’ di via Tertulliano, nel ‘cuore’ del quartiere. Divano è indicato come il presunto autore dell’accoltellamento, poi rivelatosi morale, del cognato Raffaele e del ferimento di Mattia e Pasquale Legnante poi trasportati al vicino ospedale San Paolo con prognosi di 15 giorni.

Secondo le notizie trapelate una lite tra Guida e Divano sarebbe degenerata dopo un alterco: quindi nessun riferimento ad episodi di mala come inizialmente ipotizzato. Le indagini lampo della squadra mobile si sono concluse con il fermo di Divano il cui fratello Francesco poco meno di un mese fa è rimasto vittima di un agguato a Pianura.

OMICIDIO DI LELLO GUIDA E 2 FERITI AL RIONE TRAIANO

Lello è deceduto in seguito alle coltellate e altri 2 sono stati feriti nella notte per una rissa scoppiata probabilmente per futili motivi sfociata poi nell’omicidio. La vittima veniva trasportata senza vita all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove erano arrivati autonomamente. I feriti sono i fratelli Matteo e Salvatore Legnante: prognosi non superiore ai 15 giorni. Le tracce di sangue ritrovate in strada a poca distanza casa di Guida.