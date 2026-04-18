Licola, beccato con 4 panetti di hashish e cocaina: 42enne in manette

PUBBLICITÀ

Licola, i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della città quando in Via Del Mare appoggiato ad un palo della luce, c’è un uomo. I militari si avvicinano, lo identificano è Ettore Maltese, 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento dell’uomo non convince, viene controllato. Addosso 2 dosi di hashish. I carabinieri non si fermano voglio perquisire anche l’abitazione. In casa 400 grammi di hashish suddivisa in 4 panetti e un involucro con dentro 65grammi di cocaina. Il 42enne arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere in attesa di giudizio.