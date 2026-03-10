L’infortunio di Vergara è più serio del previsto, si prevede lungo stop per il fantasista

PUBBLICITÀ

Appena il tempo di recuperare Anguissa e De Bruyne e il Napoli si ritrova costretto a fare i conti con un nuovo infortunio.

Antonio Conte infatti, nelle prossime settimane non potrà contare su un elemento che sono solo è stato tra i migliori giocatori partenopei negli ultimi mesi quando c’è stata da affrontare un’emergenza senza precedenti, ma ha rappresentato anche una delle più belle sorprese tra quelle proposte da questo campionato di Serie A.

L’infortunio di Vergara è più serio del previsto, il Napoli perde il suo fantasista

Antonio Vergara è stato costretto a fermarsi nel corso di Napoli-Torino, sfida valida per il ventottesimo turno di campionato che si è giocata al Diego Armando Maradona lo scorso 6 marzo.

Il centrocampista azzurro, al termine della prima frazione di gioco, ha lasciato il terreno di gioco zoppicando in maniera vistosa e dopo essersi tolto lo scarpino sinistro.

Vergara è stato dunque sostituito nel corso dell’intervallo da Frank Anguissa, che ha fatto il suo ritorno in campo dopo circa quattro mesi di stop.

La nota della SSC Napoli e i tempi di recupero

Il Napoli, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha reso noto quali sono le condizioni di Vergara e qual è l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto.

“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Quello occorso ad Antonio Vergara non è un problema di non poco conto e lo costringerà ad alcune settimane di stop.

Secondo quanto riportato da Sky’ il centrocampista del Napoli sarà costretto a fermarsi per almeno un mese.