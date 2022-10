“Oltre 75 mila euro in 14 giorni”, l’investigatore privato ingaggiato da Ilary per spiare Totti rivela le cifre

L’investigatore privato Ezio Denti ha svela la verità sul suo ruolo che ha avuto nella storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Il ruolo dell’investigatore Ezio Denti nelle vicende tra Blasi e Totti

E’ la coppia più parlata e discussa del momento, la Blasi-Totti, tanto che ormai la vicenda della loro separazione è stata paragonata ad una vera e propria telenovela. Dopo le accuse tra i due, le battaglie in tribunale, il furto di un Rolex e un tapiro d’oro. Adesso a poche ore dal decisivo scontro in tribunale, parla l’investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi.

L’investigatore Ezio Denti ha finalmente svelato i dettagli: “Ilary mi ha dato 75mila euro. Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro”. Infatti sembra che la commissione da parte della Blasi per Denti sia avvenuta il 22 aprile per una durata di almeno tre mesi.

Denti smentisce l’uso delle cimici

L’investigatore continua smentendo un’ affermazione di Totti, durante un’ intervista di alcune settimane fa in cui affermava di aver avuto cimici nell’auto, con queste parole: “Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all’esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago. E così è stato per Totti”.

Un dettaglio succulento

“Sul cellulare della moglie Francesco ha visto un messaggio che diceva: -“Sono arrivato, ti aspetto in albergo”-. Ebbene, quel messaggio era mio, relativo all’incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato”.

Totti ancora innamorato della moglie?

Però l’investigatore Denti non si ferma qua. Prima di concludere si sofferma sulla nuova storia di Totti annotando un commento personale:”Noemi Bocchi è la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile. Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa”.

Se ciò che afferma l’investigatore è vero o meno non lo sappiamo. Noi possiamo solo affermare quello che vediamo o meglio che ci mostrano i due. Dagli ultimi post del capitano sempre che egli sia veramente innamorato della Bocchi. Tanto che da settimane sono ormai usciti allo scoperto. I due infatti hanno festeggiato i 46 anni del capitano insieme dove all’evento c’erano anche i due figli maggiori di Totti:Christian e Chanel.

Poi Noemi e Francesco sono stati paparazzati da Chi, allegri e complici più che mai, a cena in un ristorante di Roma: con loro c’erano alcuni amici, la figlia più piccola del Capitano, Isabel, e i due figli di 8 e 10 anni che la Bocchi ha avuto dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci, da cui si sta separando.

Insomma a giudicare dai fatti (meglio da quello che viene mostrato dai due) sembra che l’investigatore Denti si sia sbagliato e che la Bocchi non sia un semplice ripiego per Totti.