L’Italia trionfa: ANAM porta a casa la Coppa del Mondo a Parigi

Antonio Mangione
Parigi, 2025 – Quando la passione, la tecnica e il coraggio diventano un unico taglio, l’Italia vince. E l’ANAM lo dimostra in modo schiacciante all’OMC Paris 2025.
Ancora una volta, l’Italia sale sul gradino più alto del mondo. L’ANAM (Associazione Nazionale Acconciatori Misti) porta a casa la Coppa del Mondo nella categoria GENTS FASHION grazie al suo allievo medaglia d’oro nella curly street cut
MICHELE IAVARONE, insieme ad Alberto Colamarco e Salvatore Pastore, ha fatto risuonare l’inno italiano nella capitale mondiale della moda e dell’hairstyling. Una vittoria che pesa e che rilancia l’Italia come punto di riferimento assoluto nel settore.

L’ANAM vanta anche di altri risultati:

Arturo de Nunzio: bronzo nella Street Cut.
Giuseppe Masella: quarto nella stessa categoria.
Carlo Poné: argento nel Color Creative “Avant-Garde”.
Mario Buonanno: quarto nella prova classica.

Dietro i riflettori, ci sono mani che hanno scritto la storia. MICHELE IAVARONE, da San Pietro a Patierno, conferma che il talento quando si accompagna al sacrificio diventa imbattibile. Non servono proclami: basta guardare il risultato, per il secondo anno consecutivo.
“Sono onorato – ha dichiarato – di difendere questo titolo. Un ringraziamento va al mio team: Petricciulo Giuseppe, Genni Poné, Nico Sarnataro e Arturo De Nunzio. Al direttore tecnico Pierfilippo Francia, al trainer Pietro Colantuono( premiato come leggenda mondiale della coieffur a Parigi) a tutta l’ANAM e alla Multicenter del presidente Maurizio Schioppi e del direttore tecnico Daniele Giaquinto”. 

La Coppa del Mondo non è un caso, ma la conseguenza di un lavoro di squadra dove la disciplina si unisce alla creatività. Ogni nome porta con sé un pezzo di questo successo.

 

Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

