L’Italia trionfa: ANAM porta a casa la Coppa del Mondo a Parigi

Parigi, 2025 – Quando la passione, la tecnica e il coraggio diventano un unico taglio, l’Italia vince. E l’ANAM lo dimostra in modo schiacciante all’OMC Paris 2025.

Ancora una volta, l’Italia sale sul gradino più alto del mondo. L’ANAM (Associazione Nazionale Acconciatori Misti) porta a casa la Coppa del Mondo nella categoria GENTS FASHION grazie al suo allievo medaglia d’oro nella curly street cut

MICHELE IAVARONE, insieme ad Alberto Colamarco e Salvatore Pastore, ha fatto risuonare l’inno italiano nella capitale mondiale della moda e dell’hairstyling. Una vittoria che pesa e che rilancia l’Italia come punto di riferimento assoluto nel settore.

L’ANAM vanta anche di altri risultati:

Arturo de Nunzio: bronzo nella Street Cut.

Giuseppe Masella: quarto nella stessa categoria.

Carlo Poné: argento nel Color Creative “Avant-Garde”.

Mario Buonanno: quarto nella prova classica.

Dietro i riflettori, ci sono mani che hanno scritto la storia. MICHELE IAVARONE, da San Pietro a Patierno, conferma che il talento quando si accompagna al sacrificio diventa imbattibile. Non servono proclami: basta guardare il risultato, per il secondo anno consecutivo.

“Sono onorato – ha dichiarato – di difendere questo titolo. Un ringraziamento va al mio team: Petricciulo Giuseppe, Genni Poné, Nico Sarnataro e Arturo De Nunzio. Al direttore tecnico Pierfilippo Francia, al trainer Pietro Colantuono( premiato come leggenda mondiale della coieffur a Parigi) a tutta l’ANAM e alla Multicenter del presidente Maurizio Schioppi e del direttore tecnico Daniele Giaquinto”.

La Coppa del Mondo non è un caso, ma la conseguenza di un lavoro di squadra dove la disciplina si unisce alla creatività. Ogni nome porta con sé un pezzo di questo successo.