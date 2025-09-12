“Lo cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia: Il viaggio itinerante delle fiabe di Giambattista Basile” prosegue il suo tour nelle province campane.
“Lo Cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia”, le fiabe del Basile faranno tappa a Villaricca e Aversa
Si ricorda il “padre delle fiabe moderne” in occasione dei 450 anni dalla sua nascita e dei 390 anni dalla prima pubblicazione del suo capolavoro, Lo Cunto de li Cunti. Per celebrarlo verrà allestito lo spettacolo itinerante “La vera storia di Cenerentola”, in tre diverse occasioni. Sabato 13 settembre a Villaricca, all’interno del Palazzo Baronale, poi domenica 21 settembre ad Aversa, nel Chiostro di San Domenico, ed infine, sabato 27, nel Palazzo Lucarelli di Santa Maria Capua Vetere.
Gli spettatori assisteranno al libero adattamento teatrale della fiaba “La Gatta Cenerentola” dello stesso Basile. Incontreranno gli artisti che racconteranno loro “La vera storia di Zezolla”, ognuno dal punto di vista di uno dei personaggi della fiaba.