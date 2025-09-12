PUBBLICITÀ
“Lo Cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia”, le fiabe del Basile faranno tappa a Villaricca e Aversa

Di Nicola Avolio
“Lo cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia: Il viaggio itinerante delle fiabe di Giambattista Basile” prosegue il suo tour nelle province campane.

Si ricorda il “padre delle fiabe moderne” in occasione dei 450 anni dalla sua nascita e dei 390 anni dalla prima pubblicazione del suo capolavoro, Lo Cunto de li Cunti. Per celebrarlo verrà allestito lo spettacolo itinerante “La vera storia di Cenerentola”, in tre diverse occasioni. Sabato 13 settembre a Villaricca, all’interno del Palazzo Baronale, poi domenica 21 settembre ad Aversa, nel Chiostro di San Domenico, ed infine, sabato 27, nel Palazzo Lucarelli di Santa Maria Capua Vetere.

Gli spettatori assisteranno al libero adattamento teatrale della fiaba “La Gatta Cenerentola” dello stesso Basile. Incontreranno gli artisti che racconteranno loro “La vera storia di Zezolla”, ognuno dal punto di vista di uno dei personaggi della fiaba.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

