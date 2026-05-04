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Maxi operazione contro gli illeciti sul litorale Domitio. Nella giornata del 30 aprile 2026, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, circa 50 operatori delle forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati tra Giugliano in Campania e Varcaturo, con l’obiettivo di contrastare abusi sul demanio marittimo e garantire sicurezza e legalità lungo gli arenili.

Lotta all’abusivismo in fascia costiera, sigilli in quattro noti lidi tra Licola e Varcaturo

All’operazione hanno partecipato la Guardia Costiera di Pozzuoli, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale locale. Nel mirino quattro tra i principali stabilimenti balneari della zona.

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I controlli hanno portato a risultati rilevanti: sequestrata un’area di oltre 37mila metri quadrati, con quasi 500 metri di fronte mare, per presunta occupazione abusiva di suolo demaniale. In un secondo stabilimento è stata posta sotto sequestro una pedana di 1.600 metri quadrati priva di autorizzazioni. In un terzo caso è stato sequestrato un manufatto irregolare; infine, in un quarto lido è stata rimossa una struttura abusiva, con immediato ripristino dello stato dei luoghi.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a garantire il corretto utilizzo dei beni pubblici, la tutela degli operatori regolari e la libera fruizione delle spiagge, contrastando fenomeni di occupazione indebita. Le indagini restano in corso e ogni eventuale responsabilità sarà accertata dall’autorità giudiziaria.