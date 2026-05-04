Assalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma “restano al palo”

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Assalto nella notte a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. I banditi hanno preso di mira il mini caseificio “Pennacchio”, molto noto nel comune sammaritano: erano poco prima dell’una di notte quando i malviventi si sono introdotti all’interno dell’attività, dopo aver distrutto l’ingresso servendosi di un flex.

Subito dopo, si sono diretti verso la cassa, che hanno provveduto a sradicare per poi portarla via. Ladri che, però, non erano al corrente del fatto che la cassa fosse aperta: segno che al suo interno non era presente denaro, come farà notare poi il titolare in un video apposito pubblicato sui social.

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“Ma non avete visto che la cassa era rimasta aperta? E se la cassa era aperta, questo che significa? Che all’interno non c’era niente! Come potevate sperare di trovarci qualcosa?”, è il commento ironico del proprietario del caseificio, vittima del furto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Pennacchio (@mini_caseificio_pennacchio)