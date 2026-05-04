HomeCronacaAssalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma "restano...
Cronaca

Assalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma “restano al palo”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Assalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma
Assalto al noto caseificio nel Casertano, banditi rubano la cassa ma "restano al palo"
PUBBLICITÀ

Assalto nella notte a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. I banditi hanno preso di mira il mini caseificio “Pennacchio”, molto noto nel comune sammaritano: erano poco prima dell’una di notte quando i malviventi si sono introdotti all’interno dell’attività, dopo aver distrutto l’ingresso servendosi di un flex.

Subito dopo, si sono diretti verso la cassa, che hanno provveduto a sradicare per poi portarla via. Ladri che, però, non erano al corrente del fatto che la cassa fosse aperta: segno che al suo interno non era presente denaro, come farà notare poi il titolare in un video apposito pubblicato sui social.

PUBBLICITÀ

“Ma non avete visto che la cassa era rimasta aperta? E se la cassa era aperta, questo che significa? Che all’interno non c’era niente! Come potevate sperare di trovarci qualcosa?”, è il commento ironico del proprietario del caseificio, vittima del furto.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ