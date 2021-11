Lozano fa infuriare il Napoli: “Vorrei giocare in un club più grande, sono ambizioso”

Dichiarazioni destinate a far discutere quelle rilasciate ai media messicani da Hirving Lozano. L’esterno del Napoli, dopo il ko della sua nazionale contro il Canada, nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2022, ha dichiarato: “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, e sono cresciuto molto sotto quest’aspetto – le sue parole a TV Azteca Deportes -. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo”.

Lozano, in ogni caso, spiega di non avere fretta: “Andiamo però ‘step by step’, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico. Poi spero che, se dio vuole, possa accadere”.

Napoli e tifosi delusi da Lozano

Le dichiarazioni del messicano non sono ovviamente piaciute alla società, che potrebbe decidere di sacrificarlo sul mercato durante la finestra del estivo. Anche i tifosi hanno riversato la propria delusione sui social, chiedendo al Chucky di sudarsi di più la maglia e di meritarsi il posto da titolare, visto che fino ad oggi le sue prestazioni sono state ben lontane da quelle della passata stagione.

“Anche il Napoli vorrebbe un giocatore più costante nel rendimento” scrive un tifoso. “E si vede che questo si merita, non è neanche titolare fisso e vuole un club più grande del Napoli. Farebbe prima a dire che vorrebbe guadagnare di più”, si legge ancora sui social.

Brutte notizie per il Napoli, la trasferta contro l’Inter vietata ai tifosi azzurri [ARTICOLO 15 NOVEMBRE 2021]

Brutte notizie per i tifosi del Napoli. Come apparso sul sito ufficiale della squadra partenopea, da determina numero 22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita dei biglietti per il match Inter-Napoli che si giocherà domenica a San Siro è vietata ai residenti nella regione Campania.

Da diversi giorni la notizia era già nell’aria, fino all’ufficialità di oggi. I sostenitori del Napoli che saranno a San Siro, dunque, potranno arrivare dal resto d’Italia ma non dalla Campania. Come informato dal club, i tagliandi disponibili saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20, euro. Il settore dedicato agli ospito è il terzo anello blu, mentre l’ingresso dei tifosi azzurri è il Gate 10.