Luca Sepe aggiorna i fan dall’ospedale: “I miei polmoni si affaticano facilmente”

“Solo dopo mezzogiorno trovo la forza sufficiente per alzarmi…i miei polmoni si affaticano facilmente e riesco a stare solo per pochi minuti senza l’ossigeno ed uno di questi lo uso per dedicarvi questo mezzo sorriso e questo sorso di latte…sento le vostre preghiere e il vostro affetto…sembra vada un pizzico meglio. Dio Ci Benedica”, questo il messaggio con cui Luca Sepe aggiorna i fan dall’ospedale dopo il ricovero per Covid al Cotugno.

Pochi giorni fa aveva destato grande preoccupazione il post dell’artista napoletano su Instagram, dove chiedeva a tutti di pregare per lui mentre un’ambulanza lo portava in ospedale. Il cantante ha spiegato sui suoi profili social di stare molto male, anche se le sue condizioni, con il passare delle ore, sono per fortuna migliorate.

“La notte è passata tranquilla – ha detto ieri in un video pubblicato sui social -, purtroppo ho una brutta polmonite causata dal covid, però ci riprendiamo alla grande. Stamattina mi sento un poco meglio, ieri stavo senza un briciolo di forza”. Luca Sepe è risultato positivo al Covid durante le festività natalizie.