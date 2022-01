Luca Sepe ancora positivo, lo sfogo su Instagram contro gli haters: “Siete povera gente”

Luca Sepe è ancora positivo al Covid. Il cantante è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli dove lo stesso aggiorna tutte le persone che lo seguono. “Sono ancora positivo, ma detto tra di noi mi sento un leone“, le parole di Sepe in una storia Instagram.

Non è mancato, però, l’attacco agli haters che lo hanno accusato di ‘esibizionismo’. “A proposito di scemare, mi domando perché gli scemi sono ancora così tanti. Tanti di voi che non hanno mai tenuto parola e ancora non la hanno devono ringraziare i social, perché se si trovano faccia a faccia con qualcuno non sanno proprio parlare. A voi vi amo ancora di più. Povera gente che non ha proprio nulla perché si vede da cosa scrivete e come vi esprimete. Il padre eterno vi deve tenere cari cari”.

Luca Sepe ricoverato per Covid, il cantautore napoletano: “Sto molto male, pregate per me”

L’artista e cantautore napoletano Luca Sepe ricoverato per Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: «Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene». Il post, pubblicato poco dopo le 14 del primo gennaio, ha ottenuto in poche ore centinaia di commenti e messaggi, soprattutto di solidarietà nei confronti dell’artista ma non è mancato chi ha ironizzato pensando a uno scherzo.

Ma Sepe ha poi pubblicato una storia in cui si mostra mentre viene trasportato in ambulanza, filmandosi con la maschera dell’ossigeno. L’artista, che partecipò al Festival di Sanremo nel 1998, aveva annunciato di aver contratto il virus con un altro post nei giorni scorsi: «Babbo Natale mi ha portato un regalo inaspettato, il Covid. Ma ce la prendiamo con pazienza e con il sorriso». Evidentemente le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore e il ricovero si è reso necessario proprio per arginare l’avanzata della malattia.