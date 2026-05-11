L’Under 14 del Napoli orgoglio partenopeo, la squadra è alle Final Four per lo Scudetto

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Ci sono squadre che nascono per vincere e gruppi che, invece, crescono per diventare qualcosa di più. Questa è la storia di un collettivo che parte da lontano, da quando questi ragazzi erano ancora nell’Under 10. Da allora non si sono più separati: hanno condiviso ogni tappa del percorso, costruendo negli anni un’identità forte e riconoscibile. Stiamo parlando dell’Under 14 del Napoli. Il grande orgoglio è che si tratta di un gruppo formato per circa il 90% da ragazzi napoletani, con il resto proveniente dalla provincia. Un nucleo stabile, cresciuto insieme stagione dopo stagione, fino a diventare oggi una delle realtà più solide del panorama giovanile.

Tutto nasce quattro anni fa, con un’idea precisa e una struttura ben definita. Alla guida del progetto il Direttore Generale Gianluca Grava, affiancato dall’area scouting di Caffarelli, dal dirigente squadra Giorgio Fiorentino e dall’allenatore Antonio Cosentino. Un lavoro quotidiano, silenzioso, che ha permesso al gruppo di crescere in maniera costante e strutturata.

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Il passaggio dal calcio a 9 al calcio a 11, nella scorsa stagione, ha rappresentato uno snodo fondamentale. Una fase delicata, spesso decisiva per i percorsi giovanili, che questa squadra ha affrontato senza perdere identità né continuità. Già al Trofeo Bronzetti erano arrivati segnali importanti: semifinale raggiunta e sconfitta soltanto all’ultimo minuto contro il Real Madrid, poi vincitore del torneo. Una prestazione che aveva certificato il livello del gruppo. In questa stagione, il percorso è stato altrettanto netto. Nel girone Sud Italia è arrivato un solo pareggio, contro il Benevento, mentre nella fase interregionale la squadra ha dominato: 4-0 al Catanzaro, 4-2 alla Lazio e 2-0 al Pescara.

Tre vittorie su tre e qualificazione alle Final Four del 23 e 24 maggio a Recanati, dove il Napoli affronterà una tra Juventus, Parma o Padova in semifinale. Un traguardo che rappresenta la naturale conseguenza di un percorso lungo, fatto di crescita, lavoro e continuità. Ora resta l’ultimo passo: giocarsi tutto nelle Final Four, con la consapevolezza di un gruppo che, nel tempo, è diventato squadra.