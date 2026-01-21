PUBBLICITÀ
Lutto a Sant’Antimo per Pasqualina Puca, la giovane mamma muore a 36 anni

Gianluca Spina
Sant’Antimo piange la scomparsa di Pasqualina Puca, giovane madre venuta a mancare all’età di 36 anni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando profondo dolore e commozione tra parenti, amici e l’intera comunità cittadina.

Pasqualina lascia il marito Geremia, i figli Antonio e Ilaria, il padre Ferdinando, la madre Giuseppina e le sorelle Carla e Rosa. Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza giunti anche dalla scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”, frequentata dai suoi bambini.

L’ultimo saluto è stato dato questa mattina alle ore 10:30, presso il Santuario Maria SS. Assunta di Casandrino, dove si terranno i funerali.

