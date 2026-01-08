PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto nel Casertano, il carabiniere Domenico Castiello colpito da un malore in...
CronacaCronaca localeCronaca nazionale

Lutto nel Casertano, il carabiniere Domenico Castiello colpito da un malore in servizio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto nel Casertano, il carabiniere Domenico Castiello colpito da un malore in servizio
Lutto nel Casertano, il carabiniere Domenico Castiello colpito da un malore in servizio
PUBBLICITÀ

Tragedia a Racconigi, nel Cuneese, dove un carabiniere ha perso la vita mentre stava svolgendo il proprio turno di servizio. A stroncare Domenico Castiello, brigadiere di 43 anni originario di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, è stato un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Lascia moglie e figlia piccola.

Il militare si è sentito male mentre era regolarmente in servizio. I colleghi presenti hanno capito subito la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione, prestando i primi soccorsi e chiamando immediatamente il 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i carabinieri hanno tentato a lungo di rianimarlo. I sanitari, giunti in pochi minuti sul posto, hanno proseguito con le manovre di emergenza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo.

PUBBLICITÀ

La notizia ha profondamente colpito l’Arma e l’intera comunità. Domenico Castiello lascia la moglie, una figlia in tenera età, la sorella e i genitori, ai quali si stringe il cordoglio di colleghi e cittadini.

Il cordoglio del ministro Crosetto

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che in una notte ufficiale scrive: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Domenico Castiello, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati