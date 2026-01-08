Lutto nel Casertano, il carabiniere Domenico Castiello colpito da un malore in servizio

PUBBLICITÀ

Tragedia a Racconigi, nel Cuneese, dove un carabiniere ha perso la vita mentre stava svolgendo il proprio turno di servizio. A stroncare Domenico Castiello, brigadiere di 43 anni originario di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, è stato un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Lascia moglie e figlia piccola.

Il militare si è sentito male mentre era regolarmente in servizio. I colleghi presenti hanno capito subito la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione, prestando i primi soccorsi e chiamando immediatamente il 118. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i carabinieri hanno tentato a lungo di rianimarlo. I sanitari, giunti in pochi minuti sul posto, hanno proseguito con le manovre di emergenza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo.

La notizia ha profondamente colpito l’Arma e l’intera comunità. Domenico Castiello lascia la moglie, una figlia in tenera età, la sorella e i genitori, ai quali si stringe il cordoglio di colleghi e cittadini.

Il cordoglio del ministro Crosetto

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che in una notte ufficiale scrive: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Brigadiere dei Carabinieri Domenico Castiello, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio”.