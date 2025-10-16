PUBBLICITÀ
Lutto nel Casertano per la morte di Annabella, la donna combatteva contro un brutto male

Le due comunità di Caserta e Casagiove sono ora lacrime per la prematura dipartita di Annabella Tranfa, 49 anni, che purtroppo si è spenta prematuramente.

Da tempo Annabella viveva a Londra insieme al marito John e il figlio piccolo. Purtroppo, è stata colpita da una malattia che non le ha lasciato scampo. Nonostante non si sia mai arresa e abbia combattuto con tutta sé stessa, non ce l’ha fatta.

La notizia della sua scomparsa ha subito raggiunto Caserta e Casagiove, dove vivono amici e parenti orsa in lacrime e distrutti. Tutti la ricordano come una donna intelligente, forte e gentile, una persona buona, una moglie e madre amorevole. Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Tanti hanno voluto dedicarle parole di cordoglio in suo onore e in supporto alla famiglia e amici. Lascia il marito, il figlioletto, la madre Maria, il padre Giovanni, i fratelli e i parenti tutti.

