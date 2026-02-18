PUBBLICITÀ
HomeCronacaLutto nel giornalismo napoletano, è morto lo storico conduttore Rai Mimmo Liguoro
CronacaCronaca locale

Lutto nel giornalismo napoletano, è morto lo storico conduttore Rai Mimmo Liguoro

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Lutto nel giornalismo napoletano, è morto lo storico conduttore Rai Mimmo Liguoro
Lutto nel giornalismo napoletano, è morto lo storico conduttore Rai Mimmo Liguoro
PUBBLICITÀ

È morto a Roma, all’età di 84 anni, il giornalista e scrittore Mimmo Liguoro. Nato a Torre del Greco il 16 luglio 1941, è stato uno dei volti storici dell’informazione Rai. Dal 1982 al 1995 ha ricoperto il ruolo di redattore capo e conduttore del Tg2, per poi passare alla guida del Tg3, incarico mantenuto fino al 2006.

A ricordarlo per primo è stato il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che sui social ha scritto: «Il giornalismo italiano perde un importante riferimento». Il primo cittadino ha sottolineato il suo contributo al panorama culturale nazionale e il forte legame con Napoli e con la sua città natale, pur vivendo da anni a Roma, esprimendo vicinanza alla famiglia e a quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali.

PUBBLICITÀ

Nel corso della sua carriera Liguoro si è dedicato anche alla scrittura, firmando numerosi volumi, tra cui Storie e poesie di un mascalzone latino (1993), dedicato a Pino Daniele, I posteggiatori napoletani (1995), La civiltà del sorriso (2001), Elogio del giornalista (2005) ed Elogio della risata (2006).

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati