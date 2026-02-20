Lutto nella cultura napoletana, si è spenta Angela Luce

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore si è spenta Angela Luce, attrice e cantante napoletana originaria del rione Sanità. La donna 89enne, Angela Savino suo vero nome, ha lavorato in teatro con Eduardo De Filippo e al cinema con Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti e Mario Martone. Luce è stata premiata con un Nastro d’Argento e un David di Donatello. Celebre la sua esibizione al Festival di Sanremo con la celebre canzone Ipocrisia nel 1975.

Di pochi giorni fa, dopo il rogo del Sannazaro, un suo post sui social: “Pensare al teatro distrutto è veramente doloroso. Sono vicina a Ingrid e Lara e le abbraccio con tanto affetto. Mi auguro che sia presto ricostruito e continui a portare avanti il sogno di Luisa Conte”.

