«Ho passato tutta la mia vita sperando che questo giorno non arrivasse mai. Avrei voluto fare un patto con Dio per averti ancora qualche ora in più. La tua storia non finirà qui. Te lo prometto. Riposa in pace, Nonno Rocco». Con queste parole commoventi, Rocco Hunt ha annunciato sui social la scomparsa del nonno paterno, Rocco Pagliarulo.

Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno: “La tua storia non finirà qui”

Rocco Pagliarulo è venuto a mancare, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. In un post pubblicato dal rapper, sui suoi canali social, una lunga dedica carica d’amore e gli scatti di famiglia che raccontano la presenza costante e il legame profondo del giovane cantante salernitano con il nonno. Le esequie si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, alle 15.30, presso la Chiesa Gesù Redentore, quartiere Europa, a Salerno.

«Nonno – si legge – io ho l’onore di chiamarmi col tuo nome, ma onestamente non mi sono mai sentito all’altezza. Le tue mani hanno lavorato duramente per la nostra famiglia ed è grazie a te se oggi siamo ciò che siamo. Quanta fatica hanno fatto le tue mani. Ho avuto la fortuna di averti vissuto pienamente, e tu hai avuto la fortuna di arrivare ai tuoi ultimi giorni senza rimpiangere nulla. Hai lottato fino alla fine e il tuo ricordo resterà scolpito nel cuore di chi ha vissuto anche solo una piccola parte della tua grandissima storia. Mi mancherà venire a casa e trovarti sempre pronto a prepararmi qualcosa da mangiare. Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi, la tua esperienza, la tua presenza piena d’orgoglio in prima fila ai miei concerti. Mi mancheranno i tuoi occhi lucidi ogni volta che mi vedevi in TV o quando qualcuno ti parlava di me. Non ho rimpianti, perché ti ho onorato e riempito di soddisfazioni in ogni momento, sia con il mio lavoro sia umanamente, regalandoti la gioia di diventare bisnonno di Gio Gio’, a cui spero di tramandare i nostri valori. Te ne sei andato con la mia mano stretta. Mi sono goduto ogni respiro, anche l’ultimo».

Un post condiviso da Rocco Hunt (@poetaurbano)