Mala del Vomero, scarcerato il ras del clan Cimmino

Terremoto nella mala collinare. Il ras del clan Cimmino, Alessandro Desio, soprannominato ‘o bambolotto, è stato scarcerato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal tribunale di Napoli che ha accolto l’istanza presentata dai legali di Desio, gli avvocati Antonio Abet e Salvatore Operetto, che hanno convinto i giudici della necessità dell’attenuazione della misura cautelare.

Desio in particolare era accusato di aver messo in piedi un giro di estorsioni al Vomero e su di lui pendono pesanti accuse. Tra cui quella di aver chiesto un’estorsione ad un supermercato del Vomero, episodio questo che causò non pochi malumori all’interno del gruppo. Come ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita nel blitz di quattro anni fa Desio, inizialmente, contattava da ‘cane sciolto’ i dipendenti della società che gestiva una catena di supermercati.

In pratica intimava a quest’ultimi di versargli la somma di 10mila euro per poter aprire un supermercato al Vomero. Successivamente, interveniva, con il suo carico e le sue pretese criminali, anche Salvatore Arena, un altro dei ras coinvolti nell’inchiesta. Addirittura, come ricostruito, era lo stesso Desio ad anticipare ai dipendenti della società la richiesta di “un regalo” per i suoi “compagni”. Successivamente Desio si recava presso un famoso supermercato del Vomero accompagnato da Arena per chiedere il pagamento di una ‘rata’ da 4mila euro.

