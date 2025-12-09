PUBBLICITÀ
Mala di Caivano, arrivano le condanne per il gruppo Angelino

Alfonso D'Arco
Otto condanne e una sola assoluzione. Questo quanto stabilito dal gip del tribunale di Napoli nei confronti del gruppo Angelino, quello che aveva imposto un sistema di droga e racket a Caivano.

Otto condanne ed un’assoluzione piena. Alla sbarra in nove, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Per il boss Antonio Angelino ‘Tibiuccio’ 10 anni e 6 mesi a fronte però di una richiesta di 18 anni: il boss era difeso dall’avvocato Rocco Maria Spina. Quanto alle altre condanne Gaetano Angelino 8 anni, 2 mesi e 20 giorni, Giovanni Cipolletti 2 anni e 6 mesi (13 anni e 20 giorni complessivi in continuazione), Raffaele Lionelli 8 anni, 2 mesi e 20 giorni, Massimiliano Volpicelli 5 anni e 2 mesi, Aniello Leodato 8 anni e 20 giorni, Michele Leodato 8 anni, 8 mesi e 20 giorni, Ferdinando Sorbillo 8 anni e 2
mesi. L’unica assoluzione è stata quella per Ferdinando Crimaldi Capitelli, difeso dall’avvocato Claudio Castaldo

