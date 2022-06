‘Malammor’, in uscita il nuovo lavoro discografico di Antonio Muscetti

L’ artista Antonio Muscetti nasce a Benevento il 17 Dicembre del 1987 si trasferisce a Roma dove inizia il suo percorso artistico dedicando un brano sociale per i ragazzi delle periferie riscuotendo una notevole ramificazione di eventi pubblici e privati.

Successivamente si trasferisce a Napoli dove firma un contratto con la BR production di Raffaele Bellopede dove incidono il primo lavoro discografico dal titolo ”Da un giorno all’altro” presso lo studio Emme 61 del maestro Alessandro Sgambati riscuotendo il consenso del pubblico con un brano a coppia con il noto artista Enzo Caradonna dal titolo “Malavita” dove hanno fatto impazzire tutte le piattaforme social riscuotendo milioni di ascolti e primi classificati nella tendenza dei brani più ascoltati in Europa. Dal disco emergono anche altri brani che fanno posizionare Muscetti al talent di Cinecittà nei primi posti.

Dal 2019 Muscetti si riconferma con il secondo lavoro discografico chiamato Muscetti 2.0 dove venne inserito un altro grande duetto con l’artista Tony Marciano “È CAGNAT TUTT COS”.

Nel 2021 Muscetti e la sua produzione (BR) hanno sentito il bisogno di fare di nuovo qualcosa per il loro pubblico ,così hanno iniziato il loro nuovo percorso lo la ”Paradise Record” del maestro Franco Desyre dove subito vengono incisi brani che danno a l’artista la possibilità di viaggiare in tutta Italia con il suo TOUR ,a breve il Nuovo lavoro discografico in uscita dove sono stati scelti i musicisti più gettonati e autori da grande calibro il titolo sarà ”MALAMMOR” che verrà distribuito da tutte le piattaforme con il marchio Mea Sound.