Mamma di 25 anni muore pochi giorni dopo aver partorito

PUBBLICITÀ

La ragazza aveva solo 25 anni ed era stata dimessa a pochi giorni di distanza dal parto. Dopo qualche dolore di troppo, la giovanissima mamma ha accusato un forte malore ed è morta in casa.

Il parto prima di Natale e la morte a casa

La tragedia è avvenuta a Lama, piccolo borgo della periferia di Taranto. La giovane donna aveva partorito il suo primo figlio la vigilia di Natale. Il parto non aveva portato grosse complicazioni, ma va detto la neo-mamma aveva ricevuto una trasfusione di sangue durante il suo ricovero in ospedale, che però era riuscita perfettamente senza dare problemi. Una volta dimessa, la mattina del 28 dicembre, la ragazza sarebbe tornata a casa dove avrebbe poi trascorso il Capodanno in compagnia del suo piccolo e di suo marito. Nella serata di ieri però, la donna avrebbe avuto un forte malore, più intenso rispetto a quelli che nei giorni precedenti aveva avuto. Presa dal panico ha chiesto aiuto al marito che ha chiamato il 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La giovane è morta prima del trasferimento in ospedale.

PUBBLICITÀ

Le possibili cause della morte

I medici dicono che il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma non si escludono complicazioni legate al parto. Nonostante in un primo momento non ci fossero evidenti segni di criticità, molto probabilmente il corpo della giovane mamma non avrà risposto bene al parto e alle terapie. Ora la Procura indaga, il pm Remo Epifani sta infatti valutando se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte, ma tutto ancora resta sospeso.