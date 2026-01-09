Tragedia sul lavoro a Eboli, operaio si accascia e muore davanti ai colleghi

PUBBLICITÀ

Tragedia sul lavoro a Eboli, dove un operaio ha perso la vita mentre si trovava all’interno di un’azienda. L’uomo, durante l’attività lavorativa, si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118, ma per il lavoratore non c’era ormai più nulla da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di un malore improvviso. La salma è stata trasferita all’ospedale di Eboli, mentre gli investigatori hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica, che con ogni probabilità disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte.

