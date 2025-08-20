“Mamma è sepolta lì”, la confessione della donna campana ai carabinieri

PUBBLICITÀ

Si indaga a tutto campo nell’ambito dei rapporti familiari per ricostruire la vicenda che ha portato al ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione di un’anziana. La donna era sepolta accanto a un’abitazione alla periferia di Arrone dove viveva con la figlia e il marito di quest’ultima.

La Procura di Terni che coordina le indagini dei carabinieri ha aperto un fascicolo nel quale si ipotizza l’occultamento di cadavere e quindi questo lascia ritenere che gli inquirenti non pensino a un decesso per cause violente.

“Mamma è sepolta lì”, la confessione della donna

A far ritrovare il corpo è stata la figlia che si è recata dai carabinieri, sembra dopo un litigio con il marito. “Mamma è sepolta lì” avrebbe riferito al personale dell’Arma che si è subito recato sul posto. Vicino a un muro di contenimento i carabinieri hanno così trovato il cadavere, o meglio quello che ne restava, sotto qualche decina di centimetri di terreno.

Le prime ipotesi portano a ritenere che la donna sia morta da almeno un anno o poco meno. Individuare la causa del decesso sarà compito ora del medico legale Massimo Lancia al quale è stato affidato l’incarico per l’autopsia.

La famiglia è originaria dell’Irpinia ed è giunta ad Arrone da qualche tempo. Sembra comunque che la donna avesse anche altri figli che non vivevano con lei.

L’anziana percepiva una pensione, infatti, le questioni al vaglio dei carabinieri e della Procura di Terni c’è anche quello legato al denaro.