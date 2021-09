Voleva solo difendere e suoi figli ma è stata letteralmente sbranata a morte da un cane. E’ il tragico epilogo di una storia che vede come vittima Amber LaBelle, una mamma di 42 anni di Myrtle Point, in Oregon. La donna è riuscita a salvare la vita alle figlie ma è morta. Non era la prima volta che il cane di 54 chili , che l’ha attaccata, un incrocio tra un bulldog e un pit bull americano , era stato protagonista di azioni violente.

«Era una scena piuttosto brutta… C’era un altro vicino che tratteneva un cane, un cane piuttosto grande, e io sono passata davanti al cane e sono corsa subito da Amber. In quel momento non era cosciente»,hanno raccontato i testimoni della tragedia.

Choc in banca, dove un uomo di circa 67 anni è stato colto da un malore improvviso ed ha perso la vita. Si tratta dell’architetto Marco Baldi, 67 anni, di Fucecchio, un professionista molto conosciuto nella città del Palio. IL 67enne è morto poco dopo l’ora di pranzo, all’interno della filiale del Monte dei Paschi di Siena, in via Roma.

Erano circa le 14.35, quando l’uomo ha accusato il malore fatale, si è accasciato e non si è più ripreso. Sotto choc i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi e provato aiutarlo.