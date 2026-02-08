PUBBLICITÀ
HomeCronacaManca l'impianto antincendio, sospesa nota discoteca a Sant'Antimo
CronacaCronaca locale

Manca l’impianto antincendio, sospesa nota discoteca a Sant’Antimo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Manca l'impianto antincendio, sospesa nota discoteca a Sant'Antimo
Manca l'impianto antincendio, sospesa nota discoteca a Sant'Antimo
PUBBLICITÀ

Violazione della normativa sulla prevenzione degli incendi. E’ questo il reato contestato al titolare di una discoteca di Sant’Antimo, “Anima”, durante un’ispezione dei Carabinieri della compagnia di Giugliano, del NIL e personale dell’ASL Napoli 2 Nord.

Da quanto emerso, il locale era privo di un impianto antincendio al piano superiore. Assente anche una figura deputata e istruita sulle normative antincendio.

PUBBLICITÀ

Rilevate alcune difformità catastali e anomali sulla normativa sanitaria e HACCP. Nessun lavoratore in nero dei 26 controllati.

Tutti i clienti sono stati fatti uscire prima della fine della serata. Sospesa l’attività.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati