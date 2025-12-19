Marano. L’istituto San Rocco-D’Azeglio apre le porte per la Giornata della Solidarietà

PUBBLICITÀ

Presso l’Istituto Comprensivo San Rocco – D’Azeglio a Marano si è svolta la tradizionale Festa della Solidarietà, un appuntamento ormai atteso che ha saputo unire studenti, docenti e famiglie attorno a valori fondamentali come l’aiuto reciproco, l’inclusione e il rispetto degli altri. L’istituto ha aperto le proprie porte per una giornata all’insegna dello spirito natalizio, tra attività creative, laboratori, mercatini di Natale, balli, canti e un suggestivo villaggio di Babbo Natale, con momenti di incontro e condivisione che hanno reso l’atmosfera viva e coinvolgente.

Crescita e riflessione

Attraverso i numerosi stand e le iniziative promosse, la scuola ha voluto ricordare a tutti che la solidarietà non è solo un gesto straordinario, ma un atteggiamento quotidiano, capace di fare la differenza nella vita delle persone. La Festa della Solidarietà non è stata soltanto un momento di celebrazione, ma un’occasione di crescita e riflessione che ha rafforzato il senso di appartenenza alla comunità scolastica.



La scuola come polo di umanità

Ancora una volta, la scuola ha ribadito il proprio ruolo di luogo di formazione non solo culturale, ma anche umana e civile, dove educazione e attenzione verso l’altro camminano insieme. Tra musica, creatività e tradizione, il Natale si è acceso nel cuore della comunità dell’istituto San Rocco – D’Azeglio, confermando che i valori di solidarietà e collaborazione sono il motore più autentico del vivere insieme.