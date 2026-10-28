Marito e moglie sorprendono 3 ladri in casa, coppia finisce in ospedale

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Una coppia è stata aggredita da tre ladri sorpresi nella propria abitazione la scorsa notte a Pianiga, in provincia di Venezia. Entrambi i coniugi hanno avuto bisogno di cure ospedaliere e sono stati trasportati al pronto soccorso. L’episodio, reso noto su Facebook dal consigliere comunale ed ex sindaco Federico Calzavara, è stato confermato in ambienti investigativi.

Calzavara ha raccolto la denuncia della coppia e ne ha riferito il racconto: marito e moglie stavano rientrando dal lavoro quando hanno trovato tre persone all’interno della loro casa. Secondo la ricostruzione raccolta dall’ex sindaco, i tre li avrebbero aggrediti immediatamente e il marito sarebbe stato colpito alla testa con un grosso cacciavite. Dopo l’aggressione, entrambi sono stati portati al pronto soccorso per ricevere le cure. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

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