“Mariuòò”. Ladro di appartamenti arrestato sul litorale Domizio grazie ai vicini

Il 37enne di origini bulgare è stato bloccato dai carabineri dopo aver tentato, insieme ad almeno due complici risusciti a fuggire e a far perdere le prorie tracce, di introdursi furtivamente all’interno di due abitazioni di viale Italia a Mondragone.

L’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone è scattato alle prime luci dell’alba di domenica 24 agosto, a seguito della richiesta di aiuto inoltrata al numero di emergenza “112”, da parte del proprietario di una delle abitazioni prese di mira dai malviventi.

L’uomo, con voce tremante ha riferito al carabiniere di turno alla Centrale Operativa che pochi istanti prima alcune persone si erano introdotte, attraverso i balconi, nella sua abitazione e solo dopo essere stati scoperti dallo stesso, insonne a causa del caldo, si erano date a precipitosa fuga senza asportare nulla.

Analoga richiesta di intervento è giunta pochi minuti dopo da parte del proprietario di una seconda abitazione, adiacente alla prima, il quale ha denunciato di essere stato vittima dello stesso tentativo di intrusione e anche in questo caso i malviventi si erano allontanati scavalcando il muro di recinzione senza rubare niente.

In pochi istanti la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone è giunta in viale Italia dove alcuni residenti erano in strada preoccupati dalla possibile presenza in loco dei malviventi.

Le immediate ricerche eseguite dai carabinieri hanno consentito di individuare e bloccare uno dei fuggitivi, un 37enne bulgaro che si era nascosto tra i cespugli a poche decine di metri dalle due abitazioni dove poco prima si era introdotto.

A seguito della formalizzazione della denuncia da parte delle parti offese, le quali riconoscevano il fermato come uno dei soggetti introdottisi all’interno delle loro abitazioni, i carabinieri hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà. Dovrà rispondere di tentato furto in abitazione in concorso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri volte all’identificazione dei complici.