Marta Fascina ‘sfrattata’ da Arcore: “Dovrà andarsene entro 90 giorni”

Marta Fascina ‘sfrattata’ insieme alla sua famiglia da Arcore. L’onorevole di Forza Italia, nonché ex compagna di Silvio Berlusconi, dovrà lasciare Villa San Martino entro 90 giorni. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Secondo La Repubblica, la notizia trova conferma in “ambienti importanti di FI”. E chiaramente c’è dietro una lettura politica: “È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza”, è il ragionamento attribuito a un alto dirigente del partito. “I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere. E, nel partito, Marta non si deve meravigliare se trova davanti un clima non esattamente collaborativo”.

Il tutto parte dall’apertura del testamento di Berlusconi e dal lascito fatto alla Fascina di 100 milioni di euro. Stando a quanto si legge su . Stando a quanto si legge su Open , che ha contattato esperti in merito, il testamento potrebbe essere nullo. Nonostante ciò, la familia Berlusconi non ha intenzione di impugnarlo e ha quindi deciso di riconoscere a Marta Fascina l’enorme cifra, secondo quelle che erano le volonta dell’ex Cavaliare. Ad ogni modo, ci si aspetta che la Fascina non accampi richieste esagerate e sia rispettosa della famiglia. Per questo motivo, i figli di Silvio, hanno intenzione di ‘sfrattare’ Marta e suo padre Orazio da Villa San Martino, luogo in cui sorge il mausoleo di Berlusconi e riposano le sue ceneri.