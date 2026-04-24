Choc a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola dopo la lite

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Questa mattina è stato sottoposto a fermo e portato in carcere Antonio Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni che avrebbe confessato di avere ucciso la moglie, la 46enne Stefania Rago. Il femminicidio è avvenuto ieri sera nell’abitazione della coppia, a Foggia. Dopo il delitto, l’uomo si sarebbe costituito nella caserma dei carabinieri.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale.

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Marito uccide moglie in casa a Foggia, la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata colpita con quattro colpi esplosi con la pistola d’ordinanza dell’uomo, poi ritrovata nell’abitazione. Quando i militari sono arrivati sul posto, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. L’omicidio sarebbe avvenuto al termine di un violento litigio, sentito anche da alcuni vicini di casa. Non risultano precedenti denunce da parte della donna per possibili maltrattamenti o situazioni di violenza all’interno delle mura domestiche, né procedure di codice rosso attivate.

Al momento dell’omicidio, i due figli della coppia, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 27 anni, non erano in casa. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari della vittima e del marito al fine di ricostruire l’esistenza di dissapori o frizioni nella coppia. Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida del fermo.

“Erano sposati da quasi 30 anni e mia figlia aveva deciso di separarsi. Problemi c’erano nel senso che era troppo geloso. Geloso di tutto quello che faceva. Lei andava in palestra e ultimamente aveva deciso di lasciarlo. Lo aveva detto a noi e lo aveva detto a lui”, ha dichiarato Giuseppe Rago padre della vittima. “Mia figlia era un angelo. Una bravissima ragazza. Non so cosa sia venuto in mente a questo”, ha aggiunto l’uomo.

Il legale del marito: “Non ha detto nulla, era sotto choc”

“Durante l’interrogatorio non ha raccontato nulla dell’accaduto, di un eventuale litigio. Non aveva la lucidità. È come se non capisse quanto accaduto. Era in affanno. Non ha mostrato alcun tipo di reazione emotiva”. Lo ha dichiarato all’Ansa l’avvocata Rosa Archidiacono, legale di ufficio di Antonio Fortebraccio.

Secondo l’avvocata, l’uomo non avrebbe confessato l’uccisione della moglie e non è stato nemmeno in grado di ricostruire l’accaduto: “Si è presentato ieri sera in caserma dai carabinieri dicendo che alla moglie avevano sparato e chiedendo aiuto, dicendo di non sapere se la moglie fosse morta o meno. Quando i sanitari sono giunti nell’abitazione, hanno accertato che per la donna non c’era più nulla da fare. Era sotto choc profondo, dispiaciuto, non ha raccontato nulla di quanto accaduto”, ha aggiunto.