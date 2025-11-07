PUBBLICITÀ
Voleva pagare 230 euro per la Playstation 5, truffato nel Casertano

Foto di repertorio
Aveva trovato quella che sembrava un’occasione imperdibile: una Play Station 5 in vendita su un noto portale di annunci online, a un prezzo vantaggioso. Convinto della bontà dell’affare, un cittadino di Marzano Appio ha deciso di procedere con l’acquisto, effettuando un bonifico di 230 euro al presunto venditore. Ma, dopo il pagamento, della console e del venditore si sono perse le tracce.

L’uomo, capito di essere stato raggirato, si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di Marzano Appio, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti. Attraverso verifiche informatiche e bancarie, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della truffa: un giovane di 22 anni residente nel Lazio, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. L’indagine, condotta con la consueta attenzione dal personale dell’Arma, si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alle frodi online, un fenomeno purtroppo in costante crescita, che colpisce sempre più spesso ignari acquirenti attratti da offerte apparentemente vantaggiose.

I Carabinieri ricordano l’importanza di diffidare da annunci sospetti, verificare l’identità del venditore e utilizzare, ove possibile, piattaforme di pagamento sicure, che garantiscano il rimborso in caso di truffa.

