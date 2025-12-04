Massacrata e uccisa di botte, è caccia al marito in fuga

PUBBLICITÀ

Era riversa sul letto della sua abitazione, con segni evidenti di percosse e gravi lesioni al volto e alla testa. Così è stata trovata, intorno alle 13 di mercoledì 3 dicembre, Sadjide Muslija, 49 anni, di origini macedoni e residente a Monte Roberto, in provincia di Ancona. A dare l’allarme è stato il datore di lavoro, preoccupato perché la donna non rispondeva alle chiamate. I carabinieri, arrivati al domicilio, hanno trovato la porta aperta con le chiavi inserite e il corpo senza vita della 49enne. Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno della procura di Ancona, i carabinieri del Nucleo Investigativo, della Sezione Investigazioni Scientifiche e della Compagnia di Jesi.

MARITO IRREPERIBILE



Le indagini si sono immediatamente concentrate sul marito, Nazif Muslija, 50 anni, anch’egli di origini macedoni, al momento irreperibile. La coppia era tornata a convivere lo scorso luglio, dopo una separazione seguita all’arresto dell’uomo per un episodio di maltrattamenti. Nella giornata odierna Nazif non si è presentato al lavoro.

IL PRECEDENTE EPISODIO DI VIOLENZA



Lo scorso aprile l’uomo era stato arrestato dopo un’aggressione in cui, secondo la denuncia della donna, era entrato in camera brandendo un’ascia, gridando: “Questa sera ti ammazzo”. Convinto che la moglie avesse un amante, le aveva danneggiato il cellulare e si era recato a casa dell’uomo che riteneva coinvolto, sfondandone la porta. Fermato dai carabinieri, era stato accusato di maltrattamenti che, secondo quanto riferito da Sadjide, andavano avanti da due anni. A luglio aveva patteggiato una pena di un anno e 10 mesi, prima che la coppia tornasse nuovamente a vivere insieme. Oggi la donna è stata trovata uccisa.

L’APPELLO DI “CHI L’HA VISTO”



In serata anche la trasmissione Chi l’ha visto ha diffuso un appello per rintracciare l’uomo:

“Se avete visto quest’uomo avvertite subito le forze dell’ordine. Nazif Muslija è ricercato dopo che la moglie Sadjide è stata trovata morta in provincia di Ancona”. Il marito risulta irreperibile dalla mattina del ritrovamento del corpo e su di lui si concentrano al momento i sospetti degli investigatori.