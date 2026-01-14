Massacrato di botte nella villa comunale a S. Antimo, identificati i due responsabili

A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 36enne e un 38enne sottoposti alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione ordinanza di sostituzione della misura in atto con la custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli.
Il provvedimento nasce a seguito delle attività di indagine dei Carabinieri dopo la denuncia di aggressione presentata da un 34enne avvenuta la notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso nella villa comunale di Sant’Antimo. Gli indagati sono stati trasferiti in carcere.
I carabinieri intervenneto nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per una persona vittima di un’aggressione. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un 34enne incensurato mentre era nei pressi della villa comunale di Sant’Antimo sarebbe stato aggredito da due uomini in corso di identificazione.
Motivo della lite riconducibile a discussioni avvenute al momento o sguardo di troppo.
Per la vittima, dimessa con una prognosi di 14 giorni, trauma cranico, varie lesioni e alcune fratture.