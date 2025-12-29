“Matriarca”, il documentario sul culto della Madonna dell’Arco sarà proiettato al Capri Hollywood Festival

PUBBLICITÀ

“Matriarca” è un documentario indipendente, frutto di quasi tre anni di lavoro sul campo, che indaga da una prospettiva storico-antropologica la fortissima devozione popolare al culto della Madonna dell’Arco, molto diffuso fra la città e la provincia di Napoli.

Le scene rappresentate, narrano la preparazione al pellegrinaggio del Lunedì in Albis, la Festa principale attesa con impazienza dai devoti per tutto l’anno.

Il racconto, è reso possibile anche grazie alle varie interviste sia a degli esperti sull’argomento, storici e antropologi, che ai devoti stessi del culto. Tutto ciò, è accompagnato dai preziosi materiali audiovisivi d’archivio, recuperati grazie all’aiuto della Fondazione “Home Movies” di Bologna e alle fotografie di scena scattate in occasione delle riprese.

In questo modo, il film si addentra in un universo fatto di fede, ritualità, appartenenza e identità collettiva, restituendo uno sguardo intimo e antropologico su un culto che, da secoli, attraversa generazioni e classi sociali, mantenendo intatta la propria forza simbolica.

“Matriarca” tenta di osservare la Madonna dell’Arco non solo come figura religiosa, ma come presenza materna, forza della cultura popolare, arcaica e totalizzante, capace di orientare le vite dei suoi devoti, i “fujenti”.

Attraverso le testimonianze dirette, i momenti di intensa partecipazione rituale e una messa in scena attenta al dettaglio umano, Cosentino costruisce un racconto che supera la dimensione del folklore per interrogarsi sul significato profondo della fede popolare nel presente. “Da subito ci eravamo posti l’obiettivo di dar voce a un immaginario spesso raccontato per stereotipi, ma raramente esplorato nella sua complessità”, afferma Allocca.

L’anteprima al Capri Hollywood, vetrina internazionale da sempre attenta al cinema d’autore e ai nuovi linguaggi del documentario, segna un importante riconoscimento per un’opera che affonda le radici nel territorio ma dialoga con un pubblico più ampio, nazionale e internazionale.

Il documentario sarà presentato in anteprima, nella splendida cornice dell’isola Caprese, alla presenza del regista Nino Cosentino e dell’autore Martino Allocca, al Cinema Paradiso di Anacapri alle ore 17:30.