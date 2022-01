Tragica gita per una famiglia di Sant’Antimo, papà Matteo muore nell’incidente

Ieri pomeriggio padre, madre e figlia sono rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto in via Rota a Sorrento. La famiglia di Sant’Antimo era partita per una gita in Costiera Sorrentina. L’Opel Meriva guidata dal 75enne Matteo Palmieri, come riporta Sorrento Press, si è ribaltata diverse volte. Proprio l’uomo ha perso la vita nel rocambolesco incidente nel quale è rimasta ferita la moglie che si trova all’ospedale Santa Maria della Misericordia mentre la figlia è illesa.

LUTTO A SANT’ANTIMO

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e i soccorritori hanno tentato di rianimare il 75enne. Purtroppo l’uomo ha perso la vita ancora prima di raggiungere l’ospedale. Marito e moglie sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Piano di Sorrento mentre i carabinieri e polizia di Sorrento hanno eseguito i rilievi. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti agli ordini del vice questore Nicola Donadio, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’Opel probabilmente a causa di un malore improvviso L’auto è finita contro la facciata di un condominio.