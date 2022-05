Matteo Salvini contro il Reddito di Cittadinanza: “Va modificato, assurdo dare il bonus di 200 euro a chi lo percepisce”

Matte Salvini si dice contrario alla scelta di consegnare il bonus “una tantum” ai percettori di reddito di cittadinanza, manovra debilitante a parer suo. Il leader della Lega si è espresso a riguardo le scelte e le ipotesi emerse al seguito del Cdm di ieri. Il Consiglio dei Ministri di giovedì verteva sostanzialmente sulle scelte da prendere per il decreto Aiuti.

Bonus ai percettori rdc

Il bonus una tantum, riconosciuto per l’appunto una sola volta, di 200 euro sarà destinato a circa 28 milioni di famiglie italiane. Pensato per contrastare il caro vita, destinato a coloro che percepiscono un reddito inferiore ai 35mila euro annui. Lavoratori, disoccupati, pensionati e anche percettori di reddito di cittadinanza questo l’elenco dei beneficiari. Le ultime scelte esecutive sembrano includere all’interno del progetto “una tantum” anche chi già percepisce il rdc. La scelta è stat presa per far si che il peso dell’economia mondiale, a seguito delle sanzioni e delle scelte precedentemente prese, non gravi troppo sui cittadini. Nonostante la nobile motivazione a capo dell’inclusione dei percettori di rdc tra i beneficiari del bonus, Matteo Salvini non sembra d’accordo con la scelta governativa.

Le parole di Salvini

Il capo Lega ha infatti ha espresso totale dissenso sostenendo che l’inclusione dei percettori di rdc andrà a colpire in un’altro modo l’economia del paese. Quella che viene presentata come una scelta “tampone” alle difficoltà economiche per Salvini non è altro che un’effetto domino sulle attività commerciali. “Il Reddito di Cittadinanza – dice Matteo Salvini – va rivisto completamente“. La manovra, contro le promesse fatte alla sua attuazione, creerebbe secondo il leghista “lavoro nero, non crescita e sviluppo“. A Radio Capital Salvini spiega meglio la sua posizione sui beneficiari del bonus da 200 euro. La motivazione del suo dissenso sarebbe nelle complicazioni che creerebbe nella ricerca di personale. “Domandate a chi gestisce bar, pizzerie e aziende agricole che problema ha per trovare manodopera” così spiega alla radio. Procede poi spiegando di aver “chiesto ieri a Draghi di reintrodurre i voucher“.

Matteo Salvini tiene a chiarire la sua posizione e quella del partito sugli aiuti economici. Il dissenso del leghista non è difatti sulle manovre generali ma sulla sola scelta di includere tra i beneficiari i percettori di rdc. Lui stesso spiega: “Noi abbiamo insistito per i bonus a famiglie e piccole imprese, perché le bollette di luce e gas sono fuori controllo, e abbiamo insistito per rinnovare lo sconto benzina“. Sbotta però sottolineando ancora la sua posizione: “Chi è a casa e percepisce il reddito di cittadinanza per quanto mi riguarda, ha già avuto“. In un colloquio al Corriere della Sera specifica poi: “Abbiamo scongiurato i rischi del sistema duale e non ci sarà alcun aumento di tasse” rivendicando il risultato della delega.