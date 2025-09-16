Maxi operazione sul litorale Domizio-flegreo: droga, furto di corrente e contrabbando

PUBBLICITÀ

Serata movimentata a Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale Carabinieri hanno tratto in arresto un giovane del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stato un 25enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materie di stupefacenti.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio perlustrativo mirato al contrasto dei reati legati allo spaccio. I Carabinieri, transitando in Vico del Massico, hanno notato il giovane stazionare a piedi con atteggiamento sospetto. Decidendo di procedere al controllo, i militari hanno accertato che il giovane teneva nella mano destra una sigaretta artigianale confezionata con hashish.

La perquisizione personale e successivamente quella domiciliare hanno consentito di rinvenire ulteriori sei bustine in cellophane contenenti hashish, per un peso complessivo di 16,7 grammi, oltre a 65,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto, unitamente al denaro contante, è stato sottoposto a sequestro.

Informata l’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione rientra nelle attività di controllo straordinario del territorio disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri, con particolare attenzione alle aree più sensibili al fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Controlli straordinari nella mattinata di ieri 15 settembre ai cosiddetti “Palazzi Azzurri” di via Palermo a Mondragone, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, dei Vigili del Fuoco e di tecnici Enel, hanno condotto un articolato servizio finalizzato al contrasto delle condotte illecite.

L’operazione ha portato a un arresto, due denunce per furto aggravato di energia elettrica, una sanzione amministrativa per contrabbando di tabacchi esteri e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente.

Arrestato un 29enne con oltre 400 grammi di hashish

In manette è finito un 29enne residente proprio ai “Palazzi Azzurri”, già noto alle forze dell’ordine. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 442,84 grammi di hashish. Arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Denunce per furto di energia elettrica

Nel corso dei controlli, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 50enne e un 40enne, entrambi residenti nello stesso complesso, accusati di furto aggravato di energia elettrica. Analoga contestazione è stata mossa ad altri undici soggetti, anch’essi individuati a seguito degli accertamenti congiunti eseguiti con i tecnici Enel.

Sanzione per contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Sempre nello stesso stabile, i Carabinieri hanno sorpreso un 50enne in possesso di 2,9 kg di sigarette di contrabbando. L’uomo è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro.

Il maxi-sequestro di stupefacenti nelle aree comuni

Durante l’ispezione delle zone comuni dei “Palazzi Azzurri”, le forze dell’ordine hanno inoltre rinvenuto e sequestrato:

14 buste di marijuana per un peso complessivo di 197 grammi;

2 panetti di hashish (194 grammi);

12 involucri di hashish (57,3 grammi);

1 involucro in plastica contenente crack (1,8 grammi);

2 involucri in cellophane contenenti cocaina (10 grammi);

3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.