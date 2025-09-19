Maxi premio ai dipendenti Ferrero, fino a 2580 euro in più per oltre 6mila lavoratori

PUBBLICITÀ

In arrivo un maxi premio per oltre 6.000 lavoratori degli stabilimenti italiani del gruppo Ferrero. I dipendenti riceveranno un premio legato agli obiettivi per l’esercizio 2024/2025 fino a 2.580 euro lordi. Quest’ultimo sarà composto dal risultato economico (30% del premio), unico per tutta l’azienda, e dal risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento. Questa la gestione del premio prevista dall’accordo raggiunto tra la direzione dell’azienda dolciaria e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il coordinamento delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale.

Un premio per gli obiettivi raggiunti dal gruppo Ferrero

Nell’incontro sono stati analizzati gli andamenti di mercato e le prospettive produttive aziendali. Esaminati, inoltre, i programmi di investimento e le tendenze occupazionali nonché lo stato di applicazione dell’accordo integrativo vigente.



Una parte del premio potrà essere legata ai servizi alle persone (flexible benefit) tramite l’apposita piattaforma “Ferrero Care”. Tale piattaforma, in evoluzione anno dopo anno, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. L’azienda, per chi decide di convertire una parte del premio in flexible benefit, versa un contributo aggiuntivo pari al 20% dell’importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare. I quattro stabilimenti produttivi sono ad Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano) e Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino).