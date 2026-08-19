Napoli, finanzieri in tre negozi del centro, sequestrati quintali di bigiotteria e accessori donna

PUBBLICITÀ

Oltre 3,4 milioni di prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio effettuata durante il periodo estivo.

L’intervento rientra nelle attività disposte dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle per contrastare la vendita di articoli non conformi alle normative vigenti e privi delle necessarie indicazioni sulla sicurezza.

PUBBLICITÀ

Blitz nel quartiere San Lorenzo

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del 2º Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, che hanno effettuato controlli all’interno di tre esercizi commerciali situati nel quartiere San Lorenzo.

Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati milioni di articoli destinati alla vendita senza il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla legge, compresi quelli relativi alla sicurezza, alla composizione e alla qualità dei prodotti.

Bigiotteria e accessori a rischio per la salute

Tra i prodotti sequestrati figurano soprattutto articoli di bigiotteria e accessori destinati al contatto diretto con la pelle, come perline decorative, accessori per capelli e decorazioni per unghie.

Secondo gli accertamenti, tali prodotti avrebbero potuto provocare reazioni allergiche, irritazioni cutanee e altri problemi per la salute dei consumatori, in assenza delle informazioni obbligatorie richieste dalla normativa.

Segnalati i titolari dei negozi

Al termine dell’operazione, i tre responsabili delle attività commerciali, tutti di origine bengalese, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Napoli.

Nei loro confronti sono state avviate le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo.

L’attività della Guardia di Finanza proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori controlli finalizzati a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e la tutela dei consumatori.