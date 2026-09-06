Meccanico ferito in officina, ‘pistolero’ resta in carcere

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Resta in carcere Raffaele Festa, il 42enne del quartiere Avvocata che quattro giorni fa ha sparato contro un dipendente di un’officina in via Salvator Rosa che non gli aveva voluto riparare subito lo scooter. Il fermo del 42enne è stato convalidato, per lui l’accusa di tentato omicidio. La decisione è stata presa dal gip Rosaria Dello Stritto che ha convalidato il provvedimento nei confronti del 42enne che, accompagnato dal suo legale Giovanna Limpido, si era presentato negli uffici della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Mario Grassia.

Gli investigatori erano già risaliti a lui e lo avevano identificato dopo quanto avvenuto in via Salvator Rosa, con il ferimento di Maurizio Del Gaudio, meccanico della zona. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di quattro giorni fa. È a quell’ora, infatti, che la polizia ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito a colpi di arma da fuoco in un’officina di via Salvator Rosa, a due passi dal Museo Archeologico Nazionale. I riscontri non si sono fatti attendere. Individuata la vittima, che nel frattempo era stata trasportata in ospedale, gli agenti ne hanno subito raccolto la testimonianza. L’uomo ha spiegato di essere stato ferito da un cliente al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: la mancata consegna del motorino all’istante. Le indagini sul caso sono state inizialmente condotte dai poliziotti del commissariato Dante che, raccolta la deposizione della vittima, si sono subito messi alla ricerca del pistolero.

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