Mercato Napoli, Guiu sempre più vicino: è fatta per le cessioni di Cheddira, Ngonge e Folorunsho

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Marc Guiu sempre più vicino al Napoli. La trattativa con il Chelsea è in evoluzione e, secondo Fabrizio Romano, il club azzurro ha già incassato la piena disponibilità dell’attaccante spagnolo, che avrebbe indicato il trasferimento in azzurro come una priorità assoluta.

Nel corso del suo canale YouTube, l’esperto di calciomercato ha fatto il punto sulla situazione: «La situazione Marc Guiu-Napoli è sicuramente in evoluzione. Il Chelsea è stato impegnato in altre operazioni, sempre in uscita, durante gli ultimi giorni. Su Guiu, il Chelsea continua a insistere per una cessione definitiva».

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La formula è dunque uno degli aspetti centrali della trattativa. Il Chelsea, infatti, preferirebbe lasciar partire Guiu a titolo definitivo, anche per poter utilizzare diversamente i due slot ancora disponibili per i prestiti internazionali. «Si sta lavorando per Guiu al Napoli. Il giocatore ha già dato una priorità assoluta, vuole andare al Napoli. Il club azzurro ha un accordo col giocatore, i contatti tra il Napoli ed il Chelsea sono costanti», ha spiegato Romano.

Un elemento che potrebbe favorire la chiusura dell’affare è anche il rapporto tra i due club. Napoli e Chelsea hanno infatti già concluso operazioni importanti, tra cui quella relativa a Benoît Badiashile e, in passato, quella di Romelu Lukaku. Una relazione che potrebbe agevolare il confronto tra le società nelle fasi decisive della trattativa.

Guiu, i numeri con Chelsea e Barcellona

L’attaccante spagnolo rappresenterebbe inoltre un profilo particolarmente interessante per il Napoli anche in ottica lista. Guiu, classe 2004, ha infatti 22 anni e non rientra nella lista degli over.

Nonostante il poco spazio trovato al Chelsea, il giovane centravanti ha mostrato una buona capacità realizzativa nelle competizioni europee, mettendo a segno 7 gol in 10 presenze tra Conference League e Champions League. In Champions è andato a segno anche all’esordio contro l’Anversa.

Guiu aveva già lasciato il segno in precedenza con la maglia del Barcellona, realizzando un gol al suo esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao. In quell’occasione trovò la rete appena 23 secondi dopo essere entrato in campo, mostrando immediatamente le proprie qualità sotto porta.

Folorunsho e Ngonge al Monza

Intanto il Napoli continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Michael Folorunsho è pronto a ripartire dal Monza. Dopo Cyril Ngonge, il club azzurro ha trovato l’accordo con la società brianzola per una doppia operazione ormai definita.

Per Folorunsho l’intesa prevede un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista classe 1998 si appresta così a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Ivan Juric, che potrà contare su un rinforzo importante per una squadra chiamata a completare diversi tasselli della propria rosa.

Per il Napoli si tratta invece di un’altra uscita di un giocatore fuori lista e non rientrato nei piani tecnici della società.

Sorpresa Cheddira, va all’Avellino

L’altra importante novità riguarda Walid Cheddira, per il quale nelle ultime ore si è registrata una forte accelerata. L’Avellino avrebbe infatti scavalcato la concorrenza, avvicinandosi all’accordo con il Napoli per l’attaccante.

A riferire gli ultimi aggiornamenti è ancora Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che ha scritto: «Clamoroso Avellino che scavalca tutti per Cheddira, siamo vicini agli accordi. Operazione a titolo definitivo per circa due milioni più bonus, mancano pochi dettagli».

Successivamente Pedullà ha aggiunto: «Cheddira: via libera all’Avellino, in arrivo quello del Napoli. Programmate visite tra stasera e domani».

Si tratta dunque di un’importante accelerata sul fronte delle cessioni per la SSC Napoli, che dopo aver piazzato Michael Folorunsho e Cyril Ngonge al Monza in una doppia operazione ormai definita, è vicino a risolvere anche la situazione di Cheddira.

L’attaccante potrebbe così lasciare definitivamente il Napoli per trasferirsi all’Avellino, con un’operazione da circa 2 milioni di euro più bonus. Una nuova uscita che consentirebbe al club azzurro di fare ulteriore spazio in rosa e concentrarsi sulle ultime operazioni del mercato.

Mazzocchi verso il Cagliari

Sul fronte delle possibili uscite resta inoltre da definire la situazione di Pasquale Mazzocchi, accostato al Cagliari. Il club rossoblù è alla ricerca di un rinforzo per la fascia e il terzino del Napoli potrebbe essere il profilo individuato per sostituire Gabriele Zappa.

Il mercato azzurro continua dunque a muoversi su più fronti: da una parte i contatti con il Chelsea per portare Guiu a Napoli, dall’altra il lavoro per sistemare gli elementi che non rientrano nei piani e alleggerire la rosa. Dopo Folorunsho, Ngonge e l’imminente cessione di Cheddira all’Avellino, il Napoli accelera così sulle ultime operazioni in uscita, senza però trovare club interessati a Lindstrom, che rischia seriamente di restare a Castel Volturno da fuori rosa.