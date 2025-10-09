PUBBLICITÀ
Mercedes sequestrata in via Pietravalle a Napoli, era stata rubata a Barcellona

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La Polizia Metropolitana di Napoli ha partecipato questa mattina alla vasta operazione ad “alto impatto” interforze a Caivano, come da disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto nei giorni scorsi in Prefettura a Napoli, all’indomani delle ‘stese’ al Parco Verde di Caivano.

Questo il bilancio dell’operazione odierna della Polizia Metropolitana di Napoli: 163 veicoli fermati, 191 persone identificate, 30 violazioni al Codice della Strada contestate di cui: 6 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 4 patenti di guida ritirate e un veicolo confiscato perché sorpreso a circolare mentre era già sottoposto a sequestro amministrativo.

Sempre stamattina il Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.) della Polizia Metropolitana di Napoli ha recuperato, nei pressi di via Pietravalle a Napoli, un’autovettura Mercedes rubata a Barcellona. È il secondo veicolo di grossa cilindrata, rubato sempre nella cittadina iberica, e recuperato a distanza di qualche giorno a Napoli. Poco meno di una settimana fa, infatti, gli agenti della Polizia metropolitana avevano recuperato una Renault Arkana, risultata rubata all’aeroporto di Barcellona, e poi localizzata nel quartiere Pianura.

Sono attualmente in corso ulteriori indagini per accertare eventuali connessioni tra i due episodi, attribuire responsabilità individuali e ricostruire le modalità attraverso cui il veicolo è giunto in Italia, nell’ambito di un più ampio contrasto al fenomeno del traffico internazionale di auto rubate.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

