Colpito dalla crisi respiratoria in Irpinia, neonato salvato dai carabinieri

Il provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri ha salvato la vita ad un neonato di due mesi colto da una grave crisi respiratoria mentre era in auto con i genitori. L’episodio si è verificato a Mercogliano, alcuni giorni fa. L’auto è rimasta bloccata nel traffico e la madre a piedi ha raggiunto una pattuglia del 112 in servizio sull’arteria. I militari dopo aver attivato tramite la centrale operativa del Comando provinciale la richiesta di intervento di un’ambulanza del 118, a bordo dell’auto di servizio hanno accompagnato i genitori in ospedale.

Affidato alle cure dei sanitari del San Giuseppe Moscati, il bimbo ha superato la fase di emergenza e dopo alcuni giorni di ricovero è stato riportato a casa. I genitori hanno pubblicamente ringraziato l’Arma, in particolare la Sezione radiomobile, per la tempestività e la professionalità dimostrate.

