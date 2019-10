Meteo. Ciclone Polare pronto ad investire Napoli e provincia: tutti i dettagli

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, già da domenica tra Campania e Lazio potranno formarsi nubi che porteranno a leggere piogge tra le due regioni, ma le novità più importanti sono previste per la prossima settimana. Già da Lunedì infatti un ciclone polare è pronto ad investire l’Italia con Nubifragi, Grandine e Forte Vento. Anche le temperature sono previste in sensibile calo, l’Autunno insomma ha deciso di alzare la voce. Vediamo subito tutti i dettagli e dove le precipitazioni colpiranno maggiormente.

Dalle mappe meteo a nostra disposizione giungono sempre più conferme sul profondo ciclone ricolmo di aria polare in discesa dalla Scandinavia pronto a tuffarsi nel bacino del Mediterraneo dalla Porta del Rodano. Nel corso della mattinata di lunedì 7 ottobre ci aspettiamo piogge e rovesci sulle regioni del Nord in rapido trasferimento ai settori tirrenici ed in Sardegna con la possibilità di temporali anche a Roma e Napoli. Col passare delle ore il peggioramento si estenderà tuttavia anche a Calabria e Sicilia dove non sono da escludere veri e propri nubifragi. Il maltempo si protrarrà almeno fino a mercoledì mattina.