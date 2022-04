Meteo, il bel tempo durerà poco: in arrivo ondata di maltempo e freddo per il ponte del 25 Aprile e 1 maggio

La prossima settimana potrebbero tornare “le grandi piogge”, come le definisce ilMeteo.it. Un altro aiuto in arrivo dunque per bacini e corsi d’acqua, colpiti da una crisi idrica durata per molti mesi. Le previsioni meteo: “Molte saranno le regioni a rischio di questo intenso peggioramento con la possibilità pure di forti rovesci temporaleschi e addirittura locali grandinate”, scrivono gli esperti. Sarà nel mirino anche il Centro Nord, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli, con la neve che tornerà sulle Alpi anche poco sopra i mille metri di quota

Si va, in generale, verso un periodo piuttosto dinamico. Crescono le probabilità – dice ilMeteo.it – che prende vigore il flusso perturbato atlantico: insomma, le proiezioni per il Ponte del 25 Aprile e per il Primo Maggio non sono favorevoli per gli amanti del solleone e del caldo e mettono anzi l’Italia a rischio di acquazzoni”. Ma le brutte sorprese – viene spiegato – non saranno per tutti: in molte regioni si potrebbero sperimentare infatti anche i primi caldi, in particolare al Sud.

La fase finale di Aprile si preannuncia dinamica e a serio rischio maltempo. Dopo Pasqua e Pasquetta l‘Italia rischia infatti di essere bersagliata da una raffica di attacchi perturbati in arrivo dall’Atlantico, in grado di provocare tanta pioggia, temporali e addirittura forti grandinate, in un clima che potrebbe essere tutt’altro che stabile e soleggiato tra il Ponte del 25 Aprile e il Primo Maggio.

L’ultima tendenza aggiornata va proprio in questo senso: nel periodo che va dal 25 Aprile e fino alla fine del mese, potremmo assistere ad uno sblocco atmosferico a livello europeo: prende sempre più piedi l’ipotesi di una ripresa del flusso perturbato atlantico, il cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane, con un surplus di precipitazioni, come non accade ormai da tanto tempo. In un contesto del genere non sono da escludere temporali con locali intense grandinate, alternate magari a giornate più soleggiate, specie sulle regioni del Centro-Nord.

Le temperature si manterranno leggermente sotto la media climatica in particolare al Nord, specie durante le giornate più instabili. Al Sud e su parte delle due Isole maggiori, aree maggiormente protette dall’anticiclone, i valori termici torneranno ad aumentare, finendo verosimilmente anche sopra la media del periodo.

Andando ancora oltre con le proiezioni, le mappe con le previsioni fino a 40 giorni del Centro Europeo propendono per una maggiore ingerenza dell’alta pressione che favorirebbe un rialzo delle temperature, in concomitanza con l’inizio del mese di maggio. L’aggiornamento prevede scarti rispetto alle medie nell’ordine di circa +1°C un po’ su tutta l’Italia.

Dunque, a grandi linee, dopo un Aprile con caratteristiche prettamente primaverili, caratterizzato dal ritorno delle piogge e da un clima piuttosto ballerino, a Maggio si attendono i primi tepori estivi.